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Espreso.tvСпортУкраина - Испания: стало известно, кто исполнит национальный гимн перед матчем Лиги наций

Украина - Испания: стало известно, кто исполнит национальный гимн перед матчем Лиги наций


фото: uaf.ua
Национальный гимн Украины перед матчем команды Андрея Шевченко против сборной Испании исполнит пианист Евгений Хмара

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Гимн Украины перед игрой впервые будет исполнен вживую пианистом-виртуозом Евгением Хмарой.

Украинский композитор и музыкант Евгений Хмара - лауреат многочисленных международных конкурсов, обладатель премии "Человек года", много лет сотрудничает со всемирно известными исполнителями.

Игра 4-го тура Лиги наций между Украиной и Испанией состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:45.

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