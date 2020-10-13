Украина - Испания: стало известно, кто исполнит национальный гимн перед матчем Лиги наций
13 октября, 2020, 13:49
Национальный гимн Украины перед матчем команды Андрея Шевченко против сборной Испании исполнит пианист Евгений Хмара
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Гимн Украины перед игрой впервые будет исполнен вживую пианистом-виртуозом Евгением Хмарой.
Украинский композитор и музыкант Евгений Хмара - лауреат многочисленных международных конкурсов, обладатель премии "Человек года", много лет сотрудничает со всемирно известными исполнителями.
Игра 4-го тура Лиги наций между Украиной и Испанией состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:45.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заверил, что против Испании в Лиге наций наша команда должна сыграть более агрессивно, чем в сентябрьском матче.
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