Украина и Турция подпишут соглашение по расширению военного сотрудничества, - Таран
13 октября, 2020, 18:51
Украина и Турция планируют подписать новое военное соглашение в рамках визита президента Владимира Зеленского с 15 по 17 октября
Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, передает РБК-Украина .
"Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере за 21 направлению", - отметил он.
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