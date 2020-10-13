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Espreso.tvОбществоУкраина и Турция подпишут соглашение по расширению военного сотрудничества, - Таран

Украина и Турция подпишут соглашение по расширению военного сотрудничества, - Таран

Украина и Турция планируют подписать новое военное соглашение в рамках визита президента Владимира Зеленского с 15 по 17 октября

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, передает РБК-Украина .

"Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере за 21 направлению", - отметил он.

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