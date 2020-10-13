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Espreso.tvЭкономикаУкраина и Польша договорились совместно развивать транспортный коридор Гданьск-Черное море

Украина и Польша договорились совместно развивать транспортный коридор Гданьск-Черное море


фото: president.gov.ua
Администрация морских портов Украины (АМПУ) и морской порт "Гданьск" будут сотрудничать в развитии транспортного коридора между морскими портами Балтийского и Черного морей

Об этом сообщила пресс-служба Министерство инфраструктуры.

Согласно сообщению, и. о. главы АМПУ Александр Голодницкий и глава правления морского порта "Гданьск" Анджей Адамчик подписали меморандум о намерениях сотрудничать в развитии транспортного коридора между Гданьском и Черным морем.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, одним из приоритетов сотрудничества с польской стороной является развитие транспортного коридора между морскими портами Балтийского и Черного морей.

"Это будет способствовать увеличению объемов торговли между нашими странами и поддержке транспортного рынка. Кроме этого, меморандум позволит максимально расширить географию контейнерных перевозок из Китая через Украину в Польшу в Европу и обратно, осуществлять их различными способами различными видами транспорта без остановок", - цитирует пресс-служба слова Криклия.

Криклий заметил, что в 2020 году Украина направила около 5 млрд грн на проект GO Highway, который соединяет украинские порты с польскими портами.

"В этом году уже сделано 100 км из 140 запланированных. Также в следующем году мы начинаем масштабную реконструкцию трассы М-05 Киев - Одесса. Как часть GO Highway на этой трассе будет сделано 100 км дорог в Черкасской области", - добавил министр.

В пресс-службе отметили, что меморандум также будет способствовать изучению возможностей сотрудничества в сфере развития и эксплуатации портов, логистических услуг и тому подобное.

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