У Криштиану Роналду обнаружили COVID-19, он не будет играть в матче против Швеции
13 октября, 2020, 17:49
У нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обнаружили коронавирус
Об этом сообщает сайт Федерации футбола Португалии.
"Криштиану Роналду был отстранен от работы в Национальной сборной после положительного теста на COVID-19", - говорится в сообщении.
В Федерации футбола Португалии отметили, что футболист чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции, заболевание проходит без симптомов. Футболист не примет участия в матче против сборной Швеции, который должен состояться в среду 14 октября.
После положительного теста Роналду остальные игроки сделали новые тесты утром 13 октября, однако пока больше ни у кого коронавируса не обнаружили.
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