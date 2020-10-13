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Espreso.tvОбществоУ Криштиану Роналду обнаружили COVID-19, он не будет играть в матче против Швеции

У Криштиану Роналду обнаружили COVID-19, он не будет играть в матче против Швеции


фото: reuters
У нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обнаружили коронавирус

Об этом сообщает сайт Федерации футбола Португалии.

"Криштиану Роналду был отстранен от работы в Национальной сборной после положительного теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

В Федерации футбола Португалии отметили, что футболист чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции, заболевание проходит без симптомов. Футболист не примет участия в матче против сборной Швеции, который должен состояться в среду 14 октября.

После положительного теста Роналду остальные игроки сделали новые тесты утром 13 октября, однако пока больше ни у кого коронавируса не обнаружили.

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