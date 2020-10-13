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Espreso.tvОбществоТуманы и вероятный снег в Карпатах: синоптик Наталья Диденко о погоде 14 октября

Туманы и вероятный снег в Карпатах: синоптик Наталья Диденко о погоде 14 октября

Температура воздуха в Украине 14 октября прогреется от + 9 ° C до + 24 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telagram .

"Самая высокая температура воздуха ожидается в восточных областях и на юге, + 19 ° C ... + 24 ° C", - отметила синоптик.

Так, самое прохладное будет в западной части, + 9 ° C ... + 14 ° C, а в Карпатах местами около нуля и ниже.

В центральных областях от + 15 ° C в Винницкой до + 23 ° C в Днепре и районах.

В северной части Украины 14 октября ожидается от + 15 ° C на Житомирщине до + 20 ° C на Сумщине.

Ветер ожидается юго-западного направления, 5-12 м / с.

"Дожди возможны на крайнем западе Украины, а в Карпатах даже есть вероятность снега", - отметила госпожа Диденко.

14 октября в большинстве областей завтра удержится преимущественно сухая погода, разве что туманы будут увлажнять воздух.

В Киеве днем до + 17 ° C. Дождей не предвидится.

По словам Натальи Диденко, ощутимое похолодание придет в конце недели, дневная температура воздуха будет снижаться постепенно до + 5 ° C ... + 12 ° C в течение 16-18 октября, ночью местами возможные заморозки.

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