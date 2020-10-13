Страна не выдержит полного локдауна, - Степанов

13 октября, 2020, 07:54

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что речь сейчас не идет о полном локдауне, потому что страна его не выдержит

Об этом Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас в Украине возрастает нагрузка на медицинскую систему. В больницах находятся 20 000 пациентов.

"Будем предлагать более жесткие ограничения в стране. Речь не идет о полном локдауне, потому что страна просто не выдержит полного локдауна. Прежде всего это запрет массовых мероприятий", - подчеркнул Степанов.

МЗ потребует полностью отменить мероприятия в "красной зоне", а в "зеленой" позволить до 50 человек.

"Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой зоне", более 30 человек в "желтой", 20 в "оранжевой" и полностью в "красной зоне", если мы говорим об адаптивном карантине", - заявил Степанов.

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