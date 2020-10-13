Стало на шесть больше: Кулеба назвал новые разрешенные для въезда украинцев страны

13 октября, 2020, 10:46

Количество открытых и относительно открытых для въезда украинцев стран возросло до 58

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время брифинга.

"Это Бахрейн, Перу, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Уганда и Центральноафриканская Республика", - сказал Кулеба.

По его словам, по состоянию на 13 октября количество открытых и относительно открытых для въезда украинцев стран возросло до 58.

Напомним, 9 октября Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

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