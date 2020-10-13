Спарринг-партнер рассказал о потрясающих качества Усика

13 октября, 2020, 12:45

Британец Дэвид Аллен назвал украинца Александра Усика самым ярким боксером, с которым ему приходилось спарринговать

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Аллена, после пребывания в лагере Александра Усика, он с нетерпением ждет боя украинца с британцем Дереком Чисорой, который состоится 31 октября в Лондоне.

"Усик реально очень быстрый. Теперь еще больше жду боя Усик - Чисора. Почему меня так интересует эта схватка? Да потому, что я по-прежнему считаю, что если Дерек его поймает ударом, то нокаутирует. Усик безударный? Нет, ерунда. Он может бить сильно. Но когда с ним бьешься, то возникает совершенно другая проблема: ты просто не видишь и не понимаешь, откуда эти удары прилетают", - сказал Аллен.

Он добавил, что после первой недели спаррингов с Усиком считал, что украинец победит Чисору решением судей, однако затем изменил мнение.

"После второй недели спаррингов решил, что Усик остановит Чисору во второй половине боя. Но не исключаю, что Дерек все же поймает его и нокаутирует. Очень интересный бой. Не представляю, чем все закончится", - отметил Аллен.

Также он назвал Усика самым ярким боксером, с которым ему приходилось спарринговать.

"Усик - самый яркий боец из всех, с кем я когда-либо спарринговал. Невероятный талант. Спарринги прошли очень круто. Он очень точно работает, запредельная эффективность. Мое мнение? Думаю, некоторые фишки он делает даже лучше и быстрее, чем Тайсон Фьюри. Но он слишком мелкий, с Тайсоном ему не справится. А вот с другими бойцами у него хорошие шансы", - убежден Аллен.

Напомним, 13 октября Александр Усик заявил, что в поединке против Дерека Чисоры его ждет серьезное испытание.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb