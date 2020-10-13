Самоподжог на Майдане: мужчина в больнице в тяжелом состоянии

13 октября, 2020, 07:35

Мужчина, который в ночь на 11 октября на майдане Независимости облил себя горючей смесью и поджег, получил 90% ожогов тела

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Оксану Блищик.

По ее словам, он находится в больнице в тяжелом состоянии, мотивы его поступка неизвестны.

Самоподжог мужчина совершил около 3:30 11 октября.

Общественная организация "Отпор" назвала имя мужчины - это 49-летний ветеран ООС Николай Микитенко. Он был активным участником Самообороны Майдана, а в марте 2014 года записался в Нацгвардию. В 2014 году участвовал в боях под Славянском. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне получил ранение.

Дочь пострадавшего Юлия Микитенко сказала, что пока ее отец находится в коме и отметила, что его мотивы - политические, информирует Общественное.

"Мотивы сугубо политические. Несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучая оккупация России. Он был в абсолютно трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась подбежавшая молодежь. В фонтане на Майдане", - сказала Микитенко.