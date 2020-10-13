С COVID-фонда уже потрачено почти половину средств, - Минфин

13 октября, 2020, 15:30

По состоянию на 9 октября из фонда борьбы с COVID-19 потрачено 29,8 млрд грн, что составляет 45% от общей суммы

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, на здравоохранение было использовано 4,3 млрд грн (26% от запланированной суммы), на социальную защиту - 9,2 млрд грн (88%), на обеспечение правопорядка - 2,4 млрд грн (91% ), на возврат средств за пробное ВНО - 52,5 млн грн (100%).

Кроме того, на строительство и ремонт дорог было использовано 13,6 млрд грн (39%), на сферу культуры - 1 млрд грн (0,3%). На восстановление расходов, которые были сокращены при создании фонда было использовано 127, 4 млн грн (24,3%).

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