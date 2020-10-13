Россияне проводят сборы резервистов в ОРДЛО, - разведка

13 октября, 2020, 14:48

Главное управление разведки заявило, что оккупанты в ОРДЛО запретили официальное трудоустройство на госпредприятиях мужчинам до 35 лет без прохождения двухнедельных военных сборов

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на отчет ГУР.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск ужесточает требования к боевой подготовке так называемого военнообязанного населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

С этой недели на полигонах 1-го и 2-го армейских корпусов оккупантами начато проведение сборов, на которые предполагается привлечь максимальное количество "резервистов".

Российские оккупационные администрации довели до руководителей "государственных" учреждений и предприятий требование о запрете трудоустройства мужчин в возрасте до 35 лет без прохождения этих двухнедельных сборов.

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