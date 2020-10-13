Разбили стекло, порезали колеса и провода, похитили номера: на Луганщине разбили машину правозащитницы
13 октября, 2020, 22:50
В Лисичанске разбили автомобиль правозащитницы и директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой
Об этом сообщила Организация в Facebook.
В автомобиле разбито лобовое стекло, порезанная резина всех четырех колес, перерезаны провода внутри салона и похищены государственные автомобильные номера и сбиты боковые зеркала.
Сама Ястребова находится на лечении в другом регионе страны ..
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