"Выборы пройдут в соответствии с Избирательным кодексом": ЦИК исключает участие в проведении "опроса" Зеленского
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Выборы пройдут в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, любых действий по организации опроса общественного мнения ЦИК не осуществляет", - сказал Диденко.
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Инициативу Зеленского глава ЦИК назвал такой, что, вероятно, не будет соответствовать избирательному законодательству, а по формату ее осуществления предположил появление уточнений новостей в ближайшее время.
"Представляется, что инициатива президента будет организовываться не в соответствии с избирательным законодательством, а детали относительно этой инициативы, в частности формата реализации, думаю, все мы узнаем в ближайшее время", - сказал Диденко.
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- Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцев поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали". В то же время Зеленский не уточнил, что именно будут спрашивать у украинцев.
- Сокоординатор всеукраинской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская отметила , что законных оснований для организации такого опроса в помещениях для голосования не существует.
- Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что анонсированный Зеленский опрос ни в коем случае не является народовластием, а скорее является политтехнологией.
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