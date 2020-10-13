"Выборы пройдут в соответствии с Избирательным кодексом": ЦИК исключает участие в проведении "опроса" Зеленского

13 октября, 2020, 21:45

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что орган не будет иметь отношения к проведению "опроса", анонсированного президентом Владимиром Зеленским

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Выборы пройдут в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, любых действий по организации опроса общественного мнения ЦИК не осуществляет", - сказал Диденко.

Читайте также: # ЗеленськийНаВинос: соцсети отреагировали на "5 вопросов" на местных выборах

Инициативу Зеленского глава ЦИК назвал такой, что, вероятно, не будет соответствовать избирательному законодательству, а по формату ее осуществления предположил появление уточнений новостей в ближайшее время.

"Представляется, что инициатива президента будет организовываться не в соответствии с избирательным законодательством, а детали относительно этой инициативы, в частности формата реализации, думаю, все мы узнаем в ближайшее время", - сказал Диденко.

Читайте также: Это явка с повинной преступника, который анонсирует узурпацию власти, - Вятрович о "5 вопросах Зеленского"

Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцев поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали". В то же время Зеленский не уточнил, что именно будут спрашивать у украинцев.

Сокоординатор всеукраинской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская отметила , что законных оснований для организации такого опроса в помещениях для голосования не существует.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что анонсированный Зеленский опрос ни в коем случае не является народовластием, а скорее является политтехнологией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb