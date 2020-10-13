 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Реал" избавится от конкурента Лунина ради самого дорогого футболиста мира

"Реал" избавится от конкурента Лунина ради самого дорогого футболиста мира


фото: Getty Images
Мадридский "Реал" может включить голкипера Тибо Куртуа в трансферную сделку по нападающему французского ПСЖ Килиана Мбаппе

Об этом сообщил журналист Эдуардо Инда в twitter.

Французский клуб очень хочет, чтобы боссы "королевского" клуба включили бельгийского вратаря в соглашение по 21-летнему форварду. Руководство ПСЖ готово существенно снизить цену на Мбаппе, если получат Куртуа.

Куртуа является одним из конкурентов за место в воротах украинца Андрея Лунина, который принадлежит "Реалу", однако вторую часть прошлого сезона отыграл в клубе второго испанского дивизиона - "Овьедо".

Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. Немецкий портал Transfermarkt оценивает французского форварда в 180 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать