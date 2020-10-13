"Реал" избавится от конкурента Лунина ради самого дорогого футболиста мира
Об этом сообщил журналист Эдуардо Инда в twitter.
Французский клуб очень хочет, чтобы боссы "королевского" клуба включили бельгийского вратаря в соглашение по 21-летнему форварду. Руководство ПСЖ готово существенно снизить цену на Мбаппе, если получат Куртуа.
Куртуа является одним из конкурентов за место в воротах украинца Андрея Лунина, который принадлежит "Реалу", однако вторую часть прошлого сезона отыграл в клубе второго испанского дивизиона - "Овьедо".
Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. Немецкий портал Transfermarkt оценивает французского форварда в 180 млн евро.
El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 12, 2020
- 20 июля Куртуа стал лучшим голкипером чемпионата Испании по футболу.
- 8 октября Куртуа получил травму на тренировке сборной Бельгии.
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