"Реал" избавится от конкурента Лунина ради самого дорогого футболиста мира

13 октября, 2020, 18:43

Мадридский "Реал" может включить голкипера Тибо Куртуа в трансферную сделку по нападающему французского ПСЖ Килиана Мбаппе

Об этом сообщил журналист Эдуардо Инда в twitter.

Французский клуб очень хочет, чтобы боссы "королевского" клуба включили бельгийского вратаря в соглашение по 21-летнему форварду. Руководство ПСЖ готово существенно снизить цену на Мбаппе, если получат Куртуа.

Куртуа является одним из конкурентов за место в воротах украинца Андрея Лунина, который принадлежит "Реалу", однако вторую часть прошлого сезона отыграл в клубе второго испанского дивизиона - "Овьедо".

Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. Немецкий портал Transfermarkt оценивает французского форварда в 180 млн евро.

El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 12, 2020

20 июля Куртуа стал лучшим голкипером чемпионата Испании по футболу.

8 октября Куртуа получил травму на тренировке сборной Бельгии.