"Пробник референдума": Стефанчук об "опросе", который анонсировал Зеленский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает " РБК-Украина ".

"Всеукраинский опрос - это пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какая позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума ", - отметил замглавы парламента.

Стефанчук также прокомментировал законность проведения такого опроса параллельно с местными выборами.

"Это не законодательно определена процедура (опрос, - ред.), это хорошая инициатива с тем, чтобы впервые государство начало слушать мнение своих граждан, и чтобы граждане определяли, что для них является важным", - заявил он.

Вице-спикер ВР добавил, что позже глава государства назовет вопросы, которые будут фигурировать в опросе.

"Эти вопросы уже определены. Этому предшествовала кропотливая социологическая работа ... Я знаю все (вопрос - ред.) ... Эти вопросы сообщит только президент, небольшое количество людей их знает, но сообщит только президент", - рассказал Стефанчук.

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