 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Опять пропало обоняние и вкусовые ощущения": зараженная коронавирусом нардеп Зинкевич рассказала о cвоем состоянии

"Опять пропало обоняние и вкусовые ощущения": зараженная коронавирусом нардеп Зинкевич рассказала о cвоем состоянии

Народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич, у которой ранее диагностировали коронавирус, рассказала о своем состоянии

Об этом она написала в Facebook.

"Несколько дней назад было определенное ухудшение состояния, поэтому были назначены антибиотики. Опять исчезло обоняние, полностью. Но вкус - почти полностью. Держится субфебрильная температура", - отметила нардеп.

В то же время Зинкевич добавила, что не наблюдает серьезных осложнений, однако пока остается на самоизоляции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать