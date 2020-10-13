"Опять пропало обоняние и вкусовые ощущения": зараженная коронавирусом нардеп Зинкевич рассказала о cвоем состоянии
13 октября, 2020, 08:49
Народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич, у которой ранее диагностировали коронавирус, рассказала о своем состоянии
Об этом она написала в Facebook.
"Несколько дней назад было определенное ухудшение состояния, поэтому были назначены антибиотики. Опять исчезло обоняние, полностью. Но вкус - почти полностью. Держится субфебрильная температура", - отметила нардеп.
В то же время Зинкевич добавила, что не наблюдает серьезных осложнений, однако пока остается на самоизоляции.
- Напомним, 30 сентября Яна Зинкевич сообщила, что у нее повторно подтвердили коронавирус.
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