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Espreso.tvОбщество"Никакого отношения": в БРСМ-Нафта заявили, что не финансируют блогера Шария и его партию

"Никакого отношения": в БРСМ-Нафта заявили, что не финансируют блогера Шария и его партию

В компании БРСМ-Нафта заявляют, что не имеют никакого отношения к блогеру Анатолию Шарию и не финансируют его партию

Об этом сообщила пресс-служба сети АЗС.

"БРСМ-НАФТА оказалась в центре мощной дезинформационной волны, спровоцированной расследованием ресурса BIHUS INFO. В расследовании говорится, что будто бы БРСМ - НАФТА финансирует партию одиозного политика и журналиста Анатолия Шария БРСМ-НАФТА не имеет никакого отношения к Анатолию Шарию и любой, связанной с ним деятельности", - говорится в заявлении.

Там добавили, что Анжела Ларкина, которая упоминается в расследовании как сотрудник БРСМ-НАФТА "никогда не была и не является работником" БРСМ.

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