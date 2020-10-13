"Никакого отношения": в БРСМ-Нафта заявили, что не финансируют блогера Шария и его партию
13 октября, 2020, 18:33
В компании БРСМ-Нафта заявляют, что не имеют никакого отношения к блогеру Анатолию Шарию и не финансируют его партию
Об этом сообщила пресс-служба сети АЗС.
"БРСМ-НАФТА оказалась в центре мощной дезинформационной волны, спровоцированной расследованием ресурса BIHUS INFO. В расследовании говорится, что будто бы БРСМ - НАФТА финансирует партию одиозного политика и журналиста Анатолия Шария БРСМ-НАФТА не имеет никакого отношения к Анатолию Шарию и любой, связанной с ним деятельности", - говорится в заявлении.
Там добавили, что Анжела Ларкина, которая упоминается в расследовании как сотрудник БРСМ-НАФТА "никогда не была и не является работником" БРСМ.
- В расследовании Bihus.info отмечается, что неофициальные расходы "Партии Шария" в разы превышают расходы, о которых политическая сила официально отчиталась перед Национальным агентством по предупреждению коррупции.
- Согласно информации журналистов, Анжела Ларкина, которая является руководителем ряда предприятий, за которыми стоит бренд БРСМ-Нафта, одобряет все неофициальные финансовые затраты на деятельность политпроекта.
- В сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта сотрудниками Службы безопасности Украины проводятся обыски .
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