"Для этого нет оснований": Марченко о подорожании доллара выше 30 грн

13 октября, 2020, 11:37

По мнению министра финансов Сергея Марченко, курс доллара, который был в последние полгода, до конца года существенно не изменится

Об этом Марченко сказал в интервью The Page.

"Думаю, тот курс гривни, который сейчас есть, и тот, который был на протяжении последних полгода, не изменится существенно до конца года. То есть будут определенные колебания. Сейчас у нас, как вы говорите, есть девальвационный тренд. Он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов", - цитирует издание слова Марченко.

По его словам, ключевой вопрос - это объемы колебания курса, но в пределах 10% это нормально.

Марченко также подчеркнул, что для курса в 30 грн/$ в случае проблем с Международным валютным фондом нет оснований.

"Для этого нет оснований. Опять же фактор МВФ больше технически-политический, чем реально влияющий на эту ситуацию", - отметил министр.

Он пояснил, что на ситуацию с обменным курсом влияет экспорт-импорт, приток и отток валюты из страны, инвестиции. Он отметил, что МВФ также является одним из факторов притока валюты в страну, но не основным.

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