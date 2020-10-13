"Для этого нет оснований": Марченко о подорожании доллара выше 30 грн
Об этом Марченко сказал в интервью The Page.
"Думаю, тот курс гривни, который сейчас есть, и тот, который был на протяжении последних полгода, не изменится существенно до конца года. То есть будут определенные колебания. Сейчас у нас, как вы говорите, есть девальвационный тренд. Он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов", - цитирует издание слова Марченко.
По его словам, ключевой вопрос - это объемы колебания курса, но в пределах 10% это нормально.
Марченко также подчеркнул, что для курса в 30 грн/$ в случае проблем с Международным валютным фондом нет оснований.
"Для этого нет оснований. Опять же фактор МВФ больше технически-политический, чем реально влияющий на эту ситуацию", - отметил министр.
Он пояснил, что на ситуацию с обменным курсом влияет экспорт-импорт, приток и отток валюты из страны, инвестиции. Он отметил, что МВФ также является одним из факторов притока валюты в страну, но не основным.
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