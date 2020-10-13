 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономика"Для этого нет оснований": Марченко о подорожании доллара выше 30 грн

"Для этого нет оснований": Марченко о подорожании доллара выше 30 грн


фото: ukrinform
По мнению министра финансов Сергея Марченко, курс доллара, который был в последние полгода, до конца года существенно не изменится

Об этом Марченко сказал в интервью The Page.

"Думаю, тот курс гривни, который сейчас есть, и тот, который был на протяжении последних полгода, не изменится существенно до конца года. То есть будут определенные колебания. Сейчас у нас, как вы говорите, есть девальвационный тренд. Он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов", - цитирует издание слова Марченко.

По его словам, ключевой вопрос - это объемы колебания курса, но в пределах 10% это нормально.

Марченко также подчеркнул, что для курса в 30 грн/$ в случае проблем с Международным валютным фондом нет оснований.

"Для этого нет оснований. Опять же фактор МВФ больше технически-политический, чем реально влияющий на эту ситуацию", - отметил министр.

Он пояснил, что на ситуацию с обменным курсом влияет экспорт-импорт, приток и отток валюты из страны, инвестиции. Он отметил, что МВФ также является одним из факторов притока валюты в страну, но не основным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать