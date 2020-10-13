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Espreso.tvОбществоPuma - будь стильным и спортивным

Puma - будь стильным и спортивным

История бренда Puma начинается с противостояния с другим всемирно известным брендом Adidas. Благодаря такой конкуренции и рвению всегда быть на первом месте руководство Бренда всегда было настроено на инновации, что и воплощено в продукции.

Информация публикуется на правах рекламы.

Puma стал первым производителем обуви, одежды и аксессуаров для спорта, который пригласил к сотрудничеству, известных мировых дизайнеров, заботясь о том чтобы продукция была не только качественной и надежной, а также модной и привлекательной.

На сегодня Puma предлагает Вам целые коллекции одежды, обуви и аксессуаров, как для профессиональных спортсменов, так и для людей ведущих активный образ жизни. Продукция доступна для Женщин, мужчин и детей.

Puma для мужчин

Для мужской аудитории под брендом Puma выпускается широкий ассортимент товаров, который позволит Вам выглядеть стильно в любое время года. При этом качество и удобство вещей остается на высоком уровне. В качестве летнего гардероба Вам предлагаются сандали и шлепанцы, а также легкие кроссовки, стильные футболки, майки и поло, шорты, в том числе и для купания. Будет интересной также коллекция нижнего белья. Для прохладной части года Вам доступны кроссовки с утеплителем, спортивные брюки и кофты, а также куртки и пальто. Не стоит забывать и об аксессуарах, среди которых вы можете выбрать модели для трекинга, кошельки, сумки на пояс и барсетки, вещи вы сможете складывать в рюкзаки сумки и чемоданы, а завершат ваш образ стильные головные уборы. Ассортимент одежды, обуви и аксессуаров Puma для мужчин включает разнообразие моделей одежды по цветам и размерам, благодаря чему вы можете подобрать понравившуюся вам вещь, которая максимально возможно будет соответствовать вашим требованиям.

Puma для женщин

С брендом Puma каждая девушка может создать свой стильный и элегантный спортивный образ, как на каждый день, так и для тренировок или походов в фитнес зал. Начать стоит с нижней одежды, которая не только удобная и практичная, но также имеет стильный современный внешний вид. Кроме того стоит обратить на коллекцию купальников, в ассортименте которой есть как раздельные, так и слитные модели. Помимо шортов и юбок, с которыми отлично сочетаются футболки и майки Вам доступны также элегантные платья в спортивном стиле. Стоит обратить внимание на удобные брюки и леггинсы, а также комбинезоны. Для того чтобы дополнить свой спортивный стиль даже в зимнюю пору года к вашим услугам кофты, куртки и пальто от Puma. Из обуви, кроме летних шлепанцев и сандалией, кроссовок, ассортимент которых позволяет выбрать модель для любой поры года, доступны также сапоги и ботинки.

Как известно женский образ не может считаться завершенным без аксессуаров, поэтому в компании Puma позаботились и об этом аспекте. Вы можете выбрать из целого ряда женских сумочек в спортивном стиле, ту которая вам по душе. Кроме того к вашим услугам доступны стильные головные уборы. Всегда кстати будет бутылочка для воды с фирменной эмблемой. Для удобной транспортировки вашего гардероба вы можете выбрать одну из спортивных сумок или рюкзаков. Стильный и функциональный женский кошелек поможет в хранении денег, карточек, а также спортивных абонементов.  В компании Puma позаботились о том чтобы каждая девушка смогла подобрать себе ту или иную вещь по размеру и в подходящем цвете, благодаря широкому ассортименту.

Puma для детей

Не обходит стороной своим вниманием компания Puma и детскую аудиторию. Удобные разноцветные и монотонные, для любого сезона кроссовки помогут приучить детей к спорту с раннего возраста. Помимо этого доступна летняя обувь в виде шлепанцев, сандалией, кедов и теннисок, а также зимние сапоги. Не замерзнуть в холодное время года поможет стильная шапочка. Для того чтобы ваш ребенок стильно выглядел на физкультуре можно купить спортивный костюм, а в дополнение к нему кофту для прохладной поры года.
Оставаться всегда в стильной одежде даже для занятий спортом вам поможет интернет-магазин answear.ua. На страницах сайта вы найдете широкий ассортимент товаров Puma, а также других известных брендов. Благодаря гибкой ценовой политике, акционным ценам и постоянно действующей системе скидок Ваша покупка может пройти с максимальной выгодой.

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