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Espreso.tvМирПрезидент Кыргызстана отказался утверждать нового премьера

Президент Кыргызстана отказался утверждать нового премьера


фото: reuters
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отказался утверждать новое правительство, которое возглавляет оппозиционный политик Садир Жапаров

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков вернул в Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана, - ред.) страны постановление об утверждении программы, определение структуры и состава правительства республики", - говорится в сообщении.

По словам президента, на заседании парламента 10 октября присутствовал 51 депутат и было 10 поручений от других депутатов, хотя по закону кворум должен составлять 61 депутат. Из-за отсутствия кворума Жээнбеков не стал утверждать постановление и отправил ее обратно в парламент.

Напомним, 10 октября депутаты парламента Кыргызстана утвердили в должности премьера Садира Жапарова, которого ранее освободили из колонии по требованию протестующих.

Жапарова выдвинули на пост главы правительства на экстренном заседании в минувший вторник, 6 октября.

После парламентских выборов в Кыргызстане 4 октября в Бишкеке вспыхнули массовые антиправительственные протесты. 11 из 12 партий, проигравших выборы, заявили о массовом подкупе, применении административного ресурса и не признали итоги голосования. Они вывели сторонников на митинг в центр столицы и требовали отменить результаты парламентских выборов.

В ночь на 6 октября демонстранты захватили здание, в котором расположены парламент страны и офис президента, а также здание правительства и мэрии столицы. Во время беспорядков и столкновений протестующих с полицией пострадали около 700 человек, один человек погиб.

Митингующие добились освобождения из СИЗО и колоний бывших чиновников, в частности бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В конце концов ЦИК Кыргызстана признал итоги парламентских выборов недействительными.

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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Кубатбека Боронов.

Редактор: Нина Григорский

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