Премьер Польши Моравецкий пошел на карантин
Об этом глава польского правительства сообщил в Фейсбук .
"В связи с контактом с лицом, инфицированным COVID-19 согласно процедуре я иду на карантин", - отметил Моравецкий.
Он добавил, что будет работать удаленно, тогда как работа правительства будет проходить в штатном режиме.
В Польше за минувшие сутки зафиксировано 5 068 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 63 человека.
С субботы, 10 октября, вся Польша находится в желтой зоне. Это предполагает, в частности, обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе и на улице, ограничение количества участников семейных церемоний до 75 человек, массовых собраний - до 150 человек, в ресторанах и пабах сможет быть один человек на 4 квадратных метра, а культурные события в закрытых помещениях смогут проходить при наполненности не более 25%.
Кроме того, 32 уезда Польши и шесть городов находятся в красной зоне, где действуют еще более жесткие ограничения.
Правительство Польши с 15 октября вводит часы посещения магазинов и аптек только для пенсионеров.
По данным Worldometer, в мире выявлено более 38 млн случаев заражения коронавирусом.
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