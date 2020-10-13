Премьер Польши Моравецкий пошел на карантин

13 октября, 2020, 14:25

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пошел на карантин после контакта с лицом, у которого подтвержден коронавирус

Об этом глава польского правительства сообщил в Фейсбук .

"В связи с контактом с лицом, инфицированным COVID-19 согласно процедуре я иду на карантин", - отметил Моравецкий.

Он добавил, что будет работать удаленно, тогда как работа правительства будет проходить в штатном режиме.

В Польше за минувшие сутки зафиксировано 5 068 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 63 человека.

С субботы, 10 октября, вся Польша находится в желтой зоне. Это предполагает, в частности, обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе и на улице, ограничение количества участников семейных церемоний до 75 человек, массовых собраний - до 150 человек, в ресторанах и пабах сможет быть один человек на 4 квадратных метра, а культурные события в закрытых помещениях смогут проходить при наполненности не более 25%.

Кроме того, 32 уезда Польши и шесть городов находятся в красной зоне, где действуют еще более жесткие ограничения.

Правительство Польши с 15 октября вводит часы посещения магазинов и аптек только для пенсионеров.

По данным Worldometer, в мире выявлено более 38 млн случаев заражения коронавирусом.

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