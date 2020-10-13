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Espreso.tvОбществоПравительство выделит из COVID-фонда дополнительные средства на доплаты полицейским

Правительство выделит из COVID-фонда дополнительные средства на доплаты полицейским

Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных средств из COVID-фонда для Министерства внутренних дел на выплаты полицейским

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 13 октября.

Кабинет министров Украины на заседании поддержал предложение министра внутренних дел Арсена Авакова о выделении средств из Фонда борьбы с коронавирусом на доплаты полицейским.

"За последнюю неделю у нас 1800 патрульных полицейских получили заражение COVID. За сегодняшний день - 286, это абсолютный рекорд. Поскольку приостановило действие наше постановление по доплатах патрульным и группам полицейских, которые взаимодействуют с людьми непосредственно, поэтому есть предложение внести изменения в пункт 1 постановления правительства №485 о выделении средств для осуществления доплаты из фонда COVID ", - отметил Аваков.

Пока неизвестно, какую сумму МВД должно получить из фонда.

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