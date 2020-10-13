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Espreso.tvМирПовторное заражение COVID-19: в Нидерландах ученые сообщили о первой смерти

Повторное заражение COVID-19: в Нидерландах ученые сообщили о первой смерти


фото: reuters
Нидерландские ученые сообщили, что 89-летняя женщина умерла после того, как у нее повторно подтвердили коронавирусное заболевание COVID-19

Об этом говорится в "принятой рукописи" исследования, которое голландские ученые опубликовали в Oxford Academic, передает hromadske.

89-летняя женщина лечилась от редкой формы лимфомы - макроглобулинемии Вальденстрема. Это заболевание лечится, но в целом является неизлечимым.

В начале этого года женщина попала в больницу в отделение неотложной помощи. Из симптомов у нее были лихорадка и сильный кашель. Тест на COVID-19 оказался положительным. В больнице пациентка пробыла 5 дней, после чего симптомы исчезли, кроме постоянного чувства усталости.

Через два месяца голландка начала курс химиотерапии. Через два дня после того, как она начала курс, у нее снова повысилась температура, появился кашель, одышка.

Тест на COVID-19 вновь оказался положительным. На восьмой день после повторного инфицирования у женщины ухудшилось состояние, а через две недели она умерла.

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