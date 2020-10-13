Последний лидер Координационного совета выехал из Беларуси
Об этом сообщил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков, передает TUT.by .
Бывший сотрудник Минского тракторного завода, лидер забастовочного движения Дылевский находится на данный момент в Варшаве.
На прошлой неделе Дылевского под угрозой шантажа заставили уволиться с МТЗ, где он проработал 12 лет. По словам оппозиционера, руководство завода грозило уволить его родителей.
Сергей Дылевский - единственный член президиума Координационного совета, который оставался на свободе и в Беларуси. Остальные члены президиума или находятся за границей, или задержаны и отправлены в СИЗО.
Белорусская оппозиция сформировала Координационный совет сразу после президентских выборам 9 августа для мирной передачи власти.
В нее вошли:
- писательница, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич - выехала в Германию;
- экс-министр культуры Павел Латушко - выехал в Польшу;
- юрист Лилия Власова - задержана, находится в СИЗО;
- адвокат Максим Знак - задержан, находится в СИЗО;
- представитель забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский - уехал в Польшу;
- соглава партии Белорусская христианская демократия Ольга Ковалькова - покинула Беларусь;
- представитель штаба Виктора Бабарыка Мария Колесникова - похищена, находится в СИЗО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции