Последний лидер Координационного совета выехал из Беларуси

13 октября, 2020, 16:41

Член президиума Координационного совета оппозиции Сергей Дылевский выехал из Беларуси в связи с опасениями за свою безопасность

Об этом сообщил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков, передает TUT.by .

Бывший сотрудник Минского тракторного завода, лидер забастовочного движения Дылевский находится на данный момент в Варшаве.

На прошлой неделе Дылевского под угрозой шантажа заставили уволиться с МТЗ, где он проработал 12 лет. По словам оппозиционера, руководство завода грозило уволить его родителей.

Сергей Дылевский - единственный член президиума Координационного совета, который оставался на свободе и в Беларуси. Остальные члены президиума или находятся за границей, или задержаны и отправлены в СИЗО.

Белорусская оппозиция сформировала Координационный совет сразу после президентских выборам 9 августа для мирной передачи власти.

В нее вошли:

писательница, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич - выехала в Германию;

экс-министр культуры Павел Латушко - выехал в Польшу;

юрист Лилия Власова - задержана, находится в СИЗО;

адвокат Максим Знак - задержан, находится в СИЗО;

представитель забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский - уехал в Польшу;

соглава партии Белорусская христианская демократия Ольга Ковалькова - покинула Беларусь;

представитель штаба Виктора Бабарыка Мария Колесникова - похищена, находится в СИЗО.

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