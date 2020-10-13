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Espreso.tvОбществоПоследний лидер Координационного совета выехал из Беларуси

Последний лидер Координационного совета выехал из Беларуси


фото: tyt.by
Член президиума Координационного совета оппозиции Сергей Дылевский выехал из Беларуси в связи с опасениями за свою безопасность

Об этом сообщил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков, передает TUT.by .

Бывший сотрудник Минского тракторного завода, лидер забастовочного движения Дылевский находится на данный момент в Варшаве.

На прошлой неделе Дылевского под угрозой шантажа заставили уволиться с МТЗ, где он проработал 12 лет. По словам оппозиционера, руководство завода грозило уволить его родителей.

Сергей Дылевский - единственный член президиума Координационного совета, который оставался на свободе и в Беларуси. Остальные члены президиума или находятся за границей, или задержаны и отправлены в СИЗО.

Белорусская оппозиция сформировала Координационный совет сразу после президентских выборам 9 августа для мирной передачи власти.

В нее вошли:

  • писательница, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич - выехала в Германию;
  • экс-министр культуры Павел Латушко - выехал в Польшу;
  • юрист Лилия Власова - задержана, находится в СИЗО;
  • адвокат Максим Знак - задержан, находится в СИЗО;
  • представитель забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский - уехал в Польшу;
  • соглава партии Белорусская христианская демократия Ольга Ковалькова - покинула Беларусь;
  • представитель штаба Виктора Бабарыка Мария Колесникова - похищена, находится в СИЗО.

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