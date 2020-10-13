Паспорт Украины - 41-й в мире по уровню свободы передвижения
13 октября, 2020, 19:37
Украина заняла 41 место в рейтинге стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам
Рейтинг обнародован в ежегодном Индексе паспортов компании Henley & Partners.
По сравнению с предыдущим годом, украинский паспорт переместился с 43 на 41 позицию в рейтинге. Документ позволяет без виз посещать 129 направлений.
Япония удерживает первое место в Индексе. Граждане страны могут посещать без визы 191 направление света. Сингапур остается на 2-м месте, Южная Корея и Германия занимают 3-е место.
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