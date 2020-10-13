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Espreso.tvВойна с РФПаспорт Украины - 41-й в мире по уровню свободы передвижения

Паспорт Украины - 41-й в мире по уровню свободы передвижения

Украина заняла 41 место в рейтинге стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам

Рейтинг обнародован в ежегодном Индексе паспортов компании Henley & Partners.

По сравнению с предыдущим годом, украинский паспорт переместился с 43 на 41 позицию в рейтинге. Документ позволяет без виз посещать 129 направлений.

Япония удерживает первое место в Индексе. Граждане страны могут посещать без визы 191 направление света. Сингапур остается на 2-м месте, Южная Корея и Германия занимают 3-е место.

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