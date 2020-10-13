Отопительный сезон 2021: Минфин ожидает более низкие цены на газ, чем в прошлом году
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью The Page.
"Мы на этот отопительный сезон прогнозируем более низкий уровень цен, чем в прошлом году, если считать в целом", - цитирует издание слова Марченко.
По его словам, сейчас с отопительным сезоном нет сложностей, поскольку на рынке появилось больше поставщиков газа и есть возможность решать, с кем лучше работать.
"В частности, одним из таких поставщиков является НАК "Нафтогаз Украины". Поэтому я сказал бы, что на рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена. Но сейчас рыночная цена на газ ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне", - отметил министр.
Марченко также отметил, что система субсидий по оплате за жилищно-коммунальные услуги останется неизменной. Так, в следующем году на них предполагается 36,6 млрд грн.
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