Оккупанты 6 раз нарушили перемирие в зоне ООС, - штаб
13 октября, 2020, 18:18
13 октября зафиксировано шесть нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Зайцевого враг совершил три одиночных выстрела из ручного гранатомета и два в Хуторе Свободном, а также две очереди из стрелкового оружия.
В районе Песков противник 10 раз применил станковый гранатомет, а в районе Орехового - 15 раз.
Зафиксировано пересечение линии разграничения двумя враждебными беспилотниками в районе Водного и Пищевика. Беспилотники были подавлены, что сделало невозможным их использование.
Огонь украинские военные не открывали. Боевых потерь и ранений нет.
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