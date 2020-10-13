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Espreso.tvВойна с РФОккупанты 6 раз нарушили перемирие в зоне ООС, - штаб

Оккупанты 6 раз нарушили перемирие в зоне ООС, - штаб

13 октября зафиксировано шесть нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Зайцевого враг совершил три одиночных выстрела из ручного гранатомета и два в Хуторе Свободном, а также две очереди из стрелкового оружия.

В районе Песков противник 10 раз применил станковый гранатомет, а в районе Орехового - 15 раз.

Зафиксировано пересечение линии разграничения двумя враждебными беспилотниками в районе Водного и Пищевика. Беспилотники были подавлены, что сделало невозможным их использование.

Огонь украинские военные не открывали. Боевых потерь и ранений нет.

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