Оккупанты 6 раз нарушили перемирие в зоне ООС, - штаб

13 октября, 2020, 18:18

13 октября зафиксировано шесть нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Зайцевого враг совершил три одиночных выстрела из ручного гранатомета и два в Хуторе Свободном, а также две очереди из стрелкового оружия.

В районе Песков противник 10 раз применил станковый гранатомет, а в районе Орехового - 15 раз.

Зафиксировано пересечение линии разграничения двумя враждебными беспилотниками в районе Водного и Пищевика. Беспилотники были подавлены, что сделало невозможным их использование.

Огонь украинские военные не открывали. Боевых потерь и ранений нет.