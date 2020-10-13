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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс: доллар снова дорожает

Официальный курс: доллар снова дорожает

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 13 октября 2020 года на отметке 28,24 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 12 октября курс составлял 28,21 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 13 октября установлен на уровне 33,34 грн/евро. По состоянию на 12 октября курс составлял 33,28 грн/евро.

На наличном рынке 13 октября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,27, продают - по 28,33 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,15 до 28,80 грн/$, продажи - в пределах 28,32-29,90 грн/$.

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