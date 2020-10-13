Одновременное заражение COVID-19 и гриппом может привести к смерти, - ЦОС

13 октября, 2020, 16:33

Поскольку у коронавируса и гриппа схожие симптомы и способы передачи, то ими можно заразиться одновременно и это осложняет течение болезни и может привести к смерти

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"Грипп и коронавирусная инфекция - опасные и высокозаразные заболевания, которые могут иметь как легкое течение и лечение дома под наблюдением семейного врача, так и тяжелую форму, которая может привести даже к летальному исходу. Болезни похожие по ️симптомамы - лихорадка, кашель, усталость, ️способом передачи - капельным путем. Обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно, и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже привести к смерти ", - рассказали в Центре общественного здоровья.

Также в Центре отметили, что антибиотики не ускоряют выздоровление - как в случае заболевания гриппом, так и COVID-19.

Напомним, по словам санврача Виктора Ляшко, МЗ будет предлагать продлить карантин до 31 декабря .

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