ОАСК начал рассмотрение иска Шкарлета к Нацагентству относительно плагиата
Об этом сообщается на сайте суда .
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета по установлению наличия плагиата в его научных публикациях" - говорится в сообщении.
Читайте также: Шкарлет заявил о наличии опровержения обвинений его в плагиате
В суде напоминают, что Шкарлет просит признать противоправными действия Национального агентства по обеспечению качества высшего образования по установлению наличия плагиата в 4-х научных работах истца.
Читайте также: Разоблачительница плагиата в работах и. о. министра образования Шкарлета заявила об угрозах изнасилованием и слежении за ней
ОАСК просят признать противоправным и отменить решение комитета о возбуждении академической добродетели в научных публикациях.
- Ученые-активисты изучили статью для докторской диссертации и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили почти 90% плагиата .
- Этический комитет Нацагентства по вопросам обеспечения качества образования отреагировал на жалобы и признал , что в трех работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.
- Глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что обжалует решение комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, который нашел плагиат в его научных работах.
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры