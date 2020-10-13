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Espreso.tvОбществоОАСК начал рассмотрение иска Шкарлета к Нацагентству относительно плагиата

ОАСК начал рассмотрение иска Шкарлета к Нацагентству относительно плагиата


фото: rfe
Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску в.и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования

Об этом сообщается на сайте суда .

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета по установлению наличия плагиата в его научных публикациях" - говорится в сообщении.

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В суде напоминают, что Шкарлет просит признать противоправными действия Национального агентства по обеспечению качества высшего образования по установлению наличия плагиата в 4-х научных работах истца.

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ОАСК просят признать противоправным и отменить решение комитета о возбуждении академической добродетели в научных публикациях.

  • Ученые-активисты изучили статью для докторской диссертации и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили почти 90% плагиата .
  • Этический комитет Нацагентства по вопросам обеспечения качества образования отреагировал на жалобы и признал , что в трех работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.
  • Глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что обжалует решение комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, который нашел плагиат в его научных работах.
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