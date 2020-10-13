НБУ назвал причину замедления инфляции в сентябре

13 октября, 2020, 10:18

Национальный банк Украины объяснил замедление инфляции в сентябре замедлением роста цен на продукты питания

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, в сентябре 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,3% (с 2,5%) в августе. В месячном измерении цены выросли на 0,5%.

"Потребительская инфляция находилась ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п. п. И оставалась меньшей по сравнению с прогнозом, опубликованным в инфляционном отчете за июль 2020 года. Отклонение от прогнозной траектории прежде всего объясняется замедлением роста цен на продукты питания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что базовая инфляция незначительно замедлилась (до 3,1% год к году) и почти соответствовала прогнозу НБУ.

"С одной стороны, сохранялась более слабая, чем ожидалось, динамика цен на продукты питания, одежду и обувь. С другой стороны, стоимость большинства непродовольственных товаров стремительнее росла в ответ на оживление потребительского спроса и ослабление гривни", - отметили в НБУ.

Так, рост цен на продовольственные товары притормозил до 3% год к году. В частности, замедлилось подорожание большинства молочных и мясных изделий, продуктов из рыбы и кондитерских изделий. По информации НБУ, это связано как со значительным предложением, в том числе за счет импорта, так и с общим снижением спроса на товары более высокой ценовой категории.

Также отмечается, что усиление карантина в отдельных областях сдерживало подорожание услуг общепита, гостиниц, спортивных учреждений, аренды жилья и тому подобного. В то же время этот же фактор поддержал ускорение роста стоимости медицинских услуг.

Цены на непродовольственные товары вернулись к росту. Так, под влиянием активизации спроса и ослабления гривни ускорился рост стоимости автомобилей, лекарств и других медицинских товаров. Сократились темпы падения цен на товары длительного пользования - бытовую технику и электронику. В то же время ускорилось удешевление одежды и обуви.

Кроме того, к снижению вернулись цены на сырые продукты питания. В частности, благодаря новому высшему урожаю продолжил дешеветь картофель. Расширение предложения и теплая погода в сентябре также существенно притормозили подорожание фруктов, в частности яблок и арбузов. Наращивание импорта способствовало дальнейшему снижению цен на бананы.

Также ускорился рост административно регулируемых цен, а удешевление топлива незначительно замедлилось.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb