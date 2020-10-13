Нарушение перемирия: оккупанты стреляли из гранатометов вблизи Авдеевки

13 октября, 2020, 08:10

12 октября на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, с началом суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. А на участке неподалеку от населенного пункта Майорск - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал у Новолуганского и дважды - поблизости от населенного пункта Камышеваха. Неприцельно враждебные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехового.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска режим прекращения огня нарушили 1 раз. У населенного пункта Зайцево зафиксировано три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.