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Espreso.tvСпортНаконец покажу все 100%: Ломаченко пообещал провести против Лопеса лучший бой в карьере

Наконец покажу все 100%: Ломаченко пообещал провести против Лопеса лучший бой в карьере


фото: BoxingScene
Украинский боксер Василий Ломаченко пообещал провести против американца Теофимо Лопеса лучший поединок в карьере

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Ломаченко, ему раньше не удавалось показать все свои навыки на 100%, однако в поединке с Лопесом он пообещал это сделать.

"Так уж получилось, что я никогда раньше не показывал свои навыки на все 100%. Всегда что-то мешало. В поединке с Хорхе Линаресом я дрался несмотря на проблемы с плечом. В бою с Хосе Педрасой я провел первый поединок после операции. В схватке с Энтони Кроллой я сломал руку, но все равно его нокаутировал. у меня много побед из-за отказа соперников. А теперь я готов на 100%, полностью здоров, ничего не беспокоит. Хочу победить. Хочу, чтобы именно этот бой стал лучшим в моей профессиональной карьере. Предложу ему все, что умею. Думаю, бой выйдет на славу", - сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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