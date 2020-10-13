Нацслужба здоровья предлагает повысить ставку семейным врачам до 710 грн за пациента

13 октября, 2020, 13:31

Национальная служба здоровья (НСЗУ) предлагает в следующем году повысить ставку семейным врачам до 710 грн за обслуживание одного пациента, с которым подписана декларация

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В Программе медицинских гарантий-2021 Национальная служба здоровья Украины инициирует изменения в работе первичного звена оказания медицинской помощи. В частности, увеличение базовой капитационной ставки за обслуживание одного пациента, с которым подписана декларация, - до 710 грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается введение индикаторов качества для первичного звена медицинской помощи - от 2,5 до 5% доплаты учреждениям за выполнение условий договора. При этом если учреждения не достигнут поставленных индикаторов качества, штрафовать их не будут. Отмечается, что в настоящее время перечень этих индикаторов финализируется.

В НСЗУ объяснили, что коэффициентами этих индикаторов могут быть регулярный мониторинг состояния пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний и получения ими медикаментов по программе "Доступные лекарства", достижение необходимого уровня вакцинации детей и предотвращения неотложных госпитализаций пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Благодаря внедрению доплат учреждениям за достижение индикаторов качества должно улучшиться качество оказания помощи пациентам на первичном уровне. В частности, увеличить уровень вакцинации и улучшить ведение хронических заболеваний, что позволит сэкономить средства на стационарное лечение", - отметили в пресс-службе.

При этом, по информации НСЗУ, эти изменения будут внедрены в следующем году при условии, что бюджет Программы медицинских гарантий составит 225 млрд грн.

По данным НСЗУ, сегодня своих врачей выбрали более 30,6 млн украинцев, или 75% населения Украины.

Первичную помощь украинцам пока оказывают более 23,5 тыс. врачей. Из них 33% работают в сельской местности и поселках городского типа. Еще 1,5 тыс. врачей "первички" с которыми украинцы заключили декларации, работают в частных заведениях или имеют собственную практику.

Также отмечается, что НСЗУ законтрактовала 1 686 поставщиков первичной медицинской помощи. В частности, это 1103 коммунальных медучреждения, 208 - частных, 375 - врачи-ФЛП. С начала года учреждения "первички" получили 13,3 млрд грн за оказание помощи пациентам.

Напомним, НСЗУ также предложила в 2021 году более чем в три раза увеличить выплаты медучреждениям за оказание паллиативной помощи.

Также Нацслужбы здоровья предлагает повысить тариф на неонатальную помощь новорожденным.

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