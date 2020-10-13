На самой высокой горе Африки Килиманджаро третий день горят леса
13 октября, 2020, 19:09
Третий день горят склоны высочайшей горы Африки Килиманджаро
Об этом сообщает Управление национальных парков Танзании, передает Hromadske .
Пожар на Килиманджаро тушат сотни спасателей, студентов и волонтеров. По их словам, ветер стих. Однако рельеф горы затрудняет ликвидацию огня.
Updated video I received apparently of Mount Kilimanjaro a few hours ago. https://t.co/KJ4VcNN8sx pic.twitter.com/Ad3IYRpaKA- Benjamin Fernandes (@Benji_Fernandes) October 12, 2020
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