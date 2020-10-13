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Espreso.tvОбществоНа самой высокой горе Африки Килиманджаро третий день горят леса

На самой высокой горе Африки Килиманджаро третий день горят леса


фото: Tanzania National Parks / Twitter
Третий день горят склоны высочайшей горы Африки Килиманджаро

Об этом сообщает Управление национальных парков Танзании, передает Hromadske .

Пожар на Килиманджаро тушат сотни спасателей, студентов и волонтеров. По их словам, ветер стих. Однако рельеф горы затрудняет ликвидацию огня.

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