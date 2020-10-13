На почти $ 4 млрд: ВТО позволила Евросоюзу ввести пошлины на товары из США

13 октября, 2020, 20:56

Всемирная торговая организация позволила Евросоюзу ввести пошлины на товары из США на сумму $ 3,99 млрд

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Wall Street Journal .

В 2019 году ВТО уже позволила США ввести пошлины на $ 7 млрд на самолеты компании Airbus и другие европейские товары.

Отмечается, что торговый спор между США и ЕС начался еще в 2004 году. Тогда Вашингтон подал в ВТО иск после того, как ЕС предоставлял субсидии европейской компании Airbus.

В ответ Брюссель также подал в ВТО иск из субсидии со стороны правительства США американской компании Boeing.