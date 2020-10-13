На Николаевщине в Бугском лимане позеленела вода из-за аммонийного азота
Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция в Николаевской области.
Там отмечают, что в инспекцию поступило обращение относительно загрязнения воды Бугского лимана в районе Каботажного спуска.
Они обнаружили, что вода имеет ярко-зеленый цвет с признаками гниения водорослей.
"По результатам измерений в пробах воды Бугского лимана зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для морских вод в 3,6 раза по азоту аммонийному. Это свидетельствует о процессе гниения остатков органических соединений", - говорится в сообщении.
В то же время концентрация взвешенных веществ, значительная часть которых это гнилые водоросли, в 14,7 раза превышает фоновые значения района водопользования.
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