На Николаевщине в Бугском лимане позеленела вода из-за аммонийного азота

13 октября, 2020, 20:42

В Николаеве позеленела вода в Бугском лимане из-за загрязнения аммонийным азотом

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция в Николаевской области.

Там отмечают, что в инспекцию поступило обращение относительно загрязнения воды Бугского лимана в районе Каботажного спуска.

Они обнаружили, что вода имеет ярко-зеленый цвет с признаками гниения водорослей.

"По результатам измерений в пробах воды Бугского лимана зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для морских вод в 3,6 раза по азоту аммонийному. Это свидетельствует о процессе гниения остатков органических соединений", - говорится в сообщении.

В то же время концентрация взвешенных веществ, значительная часть которых это гнилые водоросли, в 14,7 раза превышает фоновые значения района водопользования.