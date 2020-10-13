На Крещатике со стрельбой задержали иностранцев-грабителей, которые нападали на клиентов обменников

13 октября, 2020, 19:39

Во вторник, 13 октября, в Киеве на Крещатике полицейские с привлечением бойцов спецподразделения КОРД задержали группу лиц, которые совершали разбойные нападения

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы корда применили табельное огнестрельное оружие. В результате выстрелов никто не пострадал, злоумышленников задержали", - сообщили в Нацполиции.

Задержанные оказались гражданами другого государства, ранее судимыми за имущественные преступления. Их задержали после того, как они этого же дня на ул. Леси Украинки отобрали сумку с деньгами.

В то же время журналист Юрий Бутусов сообщил, что задержанные - грузинские уголовники Ромео Пипия 1975 г.р. и Гиа Анзорович Данелия 1976 г.р., а в результате оперативных действий Крещатик оказался перекрытым, из-за чего образовался затор.

"Пипия и Данелия, по данным Цензор.нет, уже не раз делали разбой в Украине, но каждый раз отпускались судами под подписку о невыезде и совершали новые преступления", - отметил Бутусов.

Крещатик перекрытий. Прямо посредине улицы затор. Оказывается, полиция Киева и "Корд" приняли с поличным двух бандитов из ... Опубликовано Юрием Бутусовым Вторник, 13 октября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb