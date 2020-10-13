МВД запустило чат-бот для сообщений о нарушениях на местных выборах
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Правоохранители призывают сообщать о нарушениях избирательного процесса через чат-бот по адресу https://t.me/mvs_ua_bot . Сервис позволит определить виды нарушения, такие как:
- подкуп избирателей или комиссии;
- финансирование агитации;
- ведение агитации;
- препятствование волеизъявлению.
Далее нужно выбрать точное место, где произошло нарушение. Если свидетель нарушения находится на месте возможного нарушения, он может добавить геолокацию. После этого необходимо добавить фото или видео нарушения и комментарий к ним. Для обратной связи можно оставить свой номер телефона.
"Сообщение передается в Ситуационный центр Нацполиции, обрабатывается и регистрируется, после чего на место происшествия направляется патруль полиции", - сообщили в МВД.
Все полицией открыты уже 309 уголовных дел о возможных нарушениях избирательного процесса и составлены 1067 протоколов о совершении административных нарушений.
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