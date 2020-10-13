Маска и личная ручка или заявление о выборах дома: ЦИК о голосовании при простуде

13 октября, 2020, 12:07

В ЦИК отметили, что на избирательные участки будут допущены граждане с симптомами простуды, однако люди на самоизоляции смогут осуществить волеизъявление дома, написав заявление в УИК

Об этом сообщает страница ЦИК в Facebook.

"Если у вас симптомы простуды, то вы сможете проголосовать на участке в отдельной кабинке. Напоминаем о маске и личной ручке. Если вы на самоизоляции из-за болезни, - голосовать можно дома", - отметили в ЦИК.

Для голосования на дому нужно написать заявление в произвольной форме, добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Заявление и справку прислать (передать) в участковую комиссию, где вы голосуете, до 20:00 23 октября.

"Если у члена вашей семьи положительный тест и вы на самоизоляции, алгоритм тот же. Заявление + медицинская справка в УИК. Те больные, которые находятся в больнице, проголосуют в учреждении здравоохранения", - добавили в ЦИК.