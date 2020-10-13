 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМаска и личная ручка или заявление о выборах дома: ЦИК о голосовании при простуде

Маска и личная ручка или заявление о выборах дома: ЦИК о голосовании при простуде


фото: reuters
В ЦИК отметили, что на избирательные участки будут допущены граждане с симптомами простуды, однако люди на самоизоляции смогут осуществить волеизъявление дома, написав заявление в УИК

Об этом сообщает страница ЦИК в Facebook.

"Если у вас симптомы простуды, то вы сможете проголосовать на участке в отдельной кабинке. Напоминаем о маске и личной ручке. Если вы на самоизоляции из-за болезни, - голосовать можно дома", - отметили в ЦИК.

Для голосования на дому нужно написать заявление в произвольной форме, добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Заявление и справку прислать (передать) в участковую комиссию, где вы голосуете, до 20:00 23 октября.

"Если у члена вашей семьи положительный тест и вы на самоизоляции, алгоритм тот же. Заявление + медицинская справка в УИК. Те больные, которые находятся в больнице, проголосуют в учреждении здравоохранения", - добавили в ЦИК.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать