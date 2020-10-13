Марина Порошенко побывала в Национальном институте рака, где после масштабной реконструкции будут проводить уникальные трансплантации

13 октября, 2020, 17:54

В Национальном институте рака после масштабной реконструкции откроют отделение онкогематологии и трансплантации костного мозга. Проект стоимостью 50 млн гривен профинансировала корпорация Roshen

Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Все сегодня концентрируют свое внимание на борьбе с коронавирусом во время эпидемии. Но не надо забывать, что вокруг нас живут люди, которые продолжают бороться с очень тяжелыми болезнями. Тысячи людей сегодня борются за свою жизнь, и одна из самых уязвимых категорий - это больные онкологическими заболеваниями ", - говорит Марина Порошенко, которая побывала на объекте масштабной реконструкции в Институте рака.

Сотрудничество компании Roshen с Национальным институтом рака началось в 2018 году, когда было отремонтировано и оборудовано помещение, предназначенное для забора стволовых клеток и донорских тромбоцитов. Ремонт помещения, закупка мебели и части специализированного оборудования обошлись в 2,9 млн грн.

А осенью 2019-го года начался капитальный ремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга клиники №2.

"Сегодня мы находимся с вами в этом уже обновленном отделении трансплантации костного мозга и онкогематологии Национального института рака. Для того, чтобы восстановить это отделение было выделено корпорацией Roshen более 50 млн гривен. И в этом отделении врачи смогут спасать в разы больше людей, проводя уникальные операции по трансплантации костного мозга, а также здесь будут проводиться операции по пересадке стволовых клеток ", - рассказывает Марина Порошенко.

Ежегодно онкологические заболевания уносят около 90000 жизней украинцев. К сожалению, Национальный институт рака много лет находился в критическом состоянии. В здании, где расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент из-за недостатков старого проекта подтекала вода.

После завершения реконструкции, по словам врачей, наконец появится возможность проводить уникальные операции по пересадке стволовых клеток взрослым - сейчас в Украине этого не делают.

"Мне хотелось бы выразить от всего нашего коллектива Института рака, от пациентов огромные слова благодарности корпорации Roshen, лично Марине Анатольевне и всем людям, которые были задействованы в этот огромный, очень важный проект для всей Украины, уже до конца этого месяца начнет свою полную мощность. и мы в год сможем спасать вдвое больше людей с аутогенной трансплантацией. У нас также есть амбициозные планы начать аллогенную трансплантацию, если будет на то Божья воля и воля людей, которые нам помогут с оборудованием ", - говорит и.о. Директора Национального института рака Александр Яцына.

Теперь медики ожидают увеличения количества трансплантаций.

"Если в Украине должно быть сделано трансплантации до 3 тысяч, то проводит не более 300. Мне очень хочется, чтобы каждый наш пациент получил бы такое лечение, которое бы он получил в ведущей клинике мира. До этого мы стараемся идти и делаем для этого все возможно. и благодарны всем за то, что наши мечты становятся все ближе и ближе к реальности ", - говорит руководитель отдела онкогематологии, профессор Ирина Крячок.

На цокольном этаже размещены поликлиническое отделение и кабинеты врачей. На первом этаже располагается полностью обновленное отделение онкогематологии, созданное в соответствии с мировыми требованиями и новой лабораторией, благодаря чему диагностические процедуры станут быстрее и доступнее. Также создано 4 боксированных палаты для проведения аутологичной трансплантации стволовых клеток и открыто дневной стационар. Общая площадь помещений, отремонтированных Roshen - 1900 квадратных метров.

"У нас в отделении теперь те условия, которые мы, откровенно говоря, заслуживаем как профессионалы. А наши пациенты заслуживают как те люди, которые здесь лечатся. В онкогематологии от условий очень многое зависит, потому что это пациенты с иммунодефицитом, и условия здесь равны шанса выжить. Потому что количество фатальных осложнений напрямую зависит от того, какая микробиологически чистая будет здесь среда. К счастью, мы это получили ", - говорит врач-гематолог, онколог Евгений Кущевой.

Изменения в Институте рака позволять настроить непрерывный процесс трансплантации и увеличить их количество. А создание Криохранилища продлит срок хранения стволовых клеток до 10 лет.

"Я хочу поблагодарить наших врачей, которые являются патриотами своей страны, потому что они, имея такие уникальные возможности, такие уникальные знания, учатся за границей, но приезжают снова в Украину для того, чтобы спасать жизни именно наших украинцев. Для того, чтобы проводить уникальные операции именно здесь, в этом Институте. И я им благодарна за это", - говорит Марина Порошенко.