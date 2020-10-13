 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛауреат Нобелевской премии по химии поддержал на местных выборах мэра Золочева на Львовщине

Лауреат Нобелевской премии по химии поддержал на местных выборах мэра Золочева на Львовщине


фото: lnu.edu.ua
Лауреат Нобелевской премии по химии Роалд Хоффман поддержал мэра Золочева Игоря Гринькива на местных выборах

Видео выложил мэр в своем Facebook.

По словам Хоффмана, который родился в Золочеве в 1939 году, под руководством мэра город заметно изменился к лучшему, в чем он смог убедиться лично во время своих визитов.

Гоффман был удостоен Нобелевской премии вместе с японским ученым Кеньити Фукуи в 1981 году за разработку теории протекания химических реакций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать