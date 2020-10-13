Лауреат Нобелевской премии по химии поддержал на местных выборах мэра Золочева на Львовщине

13 октября, 2020, 16:45

Лауреат Нобелевской премии по химии Роалд Хоффман поддержал мэра Золочева Игоря Гринькива на местных выборах

Видео выложил мэр в своем Facebook.

По словам Хоффмана, который родился в Золочеве в 1939 году, под руководством мэра город заметно изменился к лучшему, в чем он смог убедиться лично во время своих визитов.

Гоффман был удостоен Нобелевской премии вместе с японским ученым Кеньити Фукуи в 1981 году за разработку теории протекания химических реакций.