Лауреат Нобелевской премии по химии поддержал на местных выборах мэра Золочева на Львовщине
13 октября, 2020, 16:45
Лауреат Нобелевской премии по химии Роалд Хоффман поддержал мэра Золочева Игоря Гринькива на местных выборах
Видео выложил мэр в своем Facebook.
По словам Хоффмана, который родился в Золочеве в 1939 году, под руководством мэра город заметно изменился к лучшему, в чем он смог убедиться лично во время своих визитов.
Гоффман был удостоен Нобелевской премии вместе с японским ученым Кеньити Фукуи в 1981 году за разработку теории протекания химических реакций.
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