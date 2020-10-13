Кипр отменяет программу выдачи паспортов в обмен на инвестиции

13 октября, 2020, 14:47

Кипр объявил о прекращении программы гражданства в обмен на инвестиции, действовавшей с 2014 года, после обвинений в злоупотреблении системой

Об этом пишет Экономическая правда.

"Приостановка программы в ее нынешнем виде вступит в силу с 1 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объявление о прекращении программы произошло после того, как телеканал "Аль-Джазира" выпустил в эфир документальный фильм о ней.

Журналисты, выдававшие себя за посредников для воображаемого китайского инвестора с обвинительным приговором, тайно снимали высокопоставленного кипрского государственного чиновника, депутата и адвоката, которые якобы предлагали помочь процессу.

При этом, по закону судимость должна дисквалифицировать потенциального инвестора.

Люди, снятые в документальном фильме, утверждали, что попали в ловушку, и сказали, что они сообщили об этом властям несколько месяцев назад.

В издании напомнили, что программа гражданства Кипра в обмен на инвестиции действовала с 2014 года. Так, по программе, при минимальных инвестициях в 2 млн евро государство предоставляло паспорта, гарантировавшие безвизовый въезд в Европейский Союз, к которому Кипр присоединился в 2004 году.

"Эта схема, которую критикуют как непрозрачную и сопровождаемую риском отмывания денег, пользуется популярностью у россиян, украинцев, а в последнее время - у китайцев и камбоджийцев", - отметили в ЭП.

Напомним, в начале сентября издание Politis опубликовало список людей, которые получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции и при этом входили в "зону высокого риска". В списке фигурировали украинские бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Григоришин и их семейное окружение.

8 октября в результате проверки власти Кипра решила лишить гражданства семь человек, которые получили его в обмен на инвестиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb