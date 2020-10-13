Коронавирус: Иракские объекты наследия страдают от новой волны грабежей на фоне пандемии

13 октября, 2020, 14:02

Археологические раскопки в Ираке, в самом сердце древней Месопотамии, которые на протяжении веков были лакомой мишенью для мародеров, страдают от новой волны грабежей, вызванных пандемией коронавируса

Об этом пишет Middle East Eye.

По данным исследований, проведенних офисом Инспектора древностей, только в юго-восточном муниципалитете Дзи-Кар страны насчитывается более 1200 известных археологических раскопок. Сюда входит почти 6000-летний город Ур, библейское место рождения Авраама, только пять процентов которого было раскопано с момента его открытия в 1855 году, пишет издание.

Кроме этой легендарной достопримечательности, полностью огороженой, другие археологические объекты недостаточно защищены, поскольку в Ираке все еще не хватает необходимой инфраструктуры и рабочей силы для защиты своей богатой истории.

"Но в последние десятилетия, которые начались с санкций против режима Бааса Саддама Хуссейна [1990-2003 гг.], наблюдается резкий рост мародерских действий. Несмотря на существование строгих наказаний, эта деятельность никогда не прекращалась", утверждает археолог Али аль-Рубай.

В то время ослабление государственных институтов и ухудшение условий жизни из-за беспрецедентных экономических санкций, введенные Советом Безопасности ООН, побудили местных жителей участвовать в грабежах. Жители рассматривали древности как простой способ зарабатывать на жизнь, пока экономика страны была беспорядочной.

Рубай сказал, что подобные случаи имели место в "Дил-Кари" Тел Джоха, также известном как Умм аль-Акариб, где находилось шумерское королевство Умма.

"После падения режима баасастов и дальнейшего вакуума в безопасности некоторые работники (из удаленной археологической миссии) вернулись и незаконно раскопали холм", - сказал он.

Скажем, Джоха является символом разрушительного эффекта вторжения США, что привело к массовой мародерской деятельности.

После того, как США расформировали правоохранительные подразделения в Ираке, этот древний шумерский город месяцами интенсивно грабили, и бесчисленные артефакты были разграблены, прежде чем любая археологическая миссия могла возобновить свою деятельность.

"После 2003 года я видел, как целые группы мародеров приходили на рейды к археологическим остаткам", - утверждает Абу Ахмед, 60-летний житель соседнего села Аль-Маррашда.

"С прошлого года наблюдается оживление вандализма, особенно после того как губернаторство стало свидетелем бурных акций протеста, сопровождавшихся вспышкой пандемии коронавируса",- говорит Тахер Куинн, директор Инспекции древностей Дхи-Кара.

После такой катастрофы мощные религиозные власти вмешались, чтобы попытаться обуздать грабежи, выдав фетву.

Указ высшего иракского лидера шиитов, аятоллы Али аль Систани, побудил многих рейдеров вернуть свои находки, но многие банды оставались активными.

Тем не менее этот археологический комплекс, содержащий более семи отдельных мест, имеет очень мало охранников, чтобы предотвратить проникновение мародеров.

При отсутствии надлежащей защиты местные жители взяли на себя защиту собственного наследия, как могли.

Со времен падения режима Саддама власть пытается заново создать специальное подразделение защиты памятников старины. Вооруженные силы провели учения по охране и задержанию, и усилия по созданию эффективного подразделения продолжаются.

"Во время моего пребывания в должности (декабрь 2018-го - июнь 2020 года) мы контролировали подготовку специальных сил с целью охраны археологических памятников, имея более 250 квалифицированных и хорошо оснащенных работников", - сказал уроженец Дхи-Кара Абдул-Амир аль-Хамдани, археолог и бывший министр культуры и туризма.

В прошлом месяце полиция специальных древностей провинции остановила две сети контрабанды древностей и преследовала две вооруженные группы в Тел Джоха. В ходе операции правоохранителям удалось изъять 438 артефактов.

Тем не менее Тел Джоха остается одним из самых вандализированных археологических раскопок в Ираке благодаря своей большой и изолированной площади.

По словам Квинна, "с прошлого года произошло оживление вандализма, особенно после того, как губернаторство стало свидетелем жестоких акций протеста, сопровождавшиеся вспышкой пандемии коронавируса".