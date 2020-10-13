Коронавирус: на Киевщине за сутки 217 инфицированных коронавирусом, семь человек умерли

13 октября, 2020, 13:14

За сутки в Киевской области подтвердили 217 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба КОГА в Facebook.

"В Киевской области, по данным областного лабораторного центра, 13 октября 2020 года в 10:00 официально подтверждены уже 11 525 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 989 детей и в 1 220 медицинских работников. За сутки подтверждены 217 новых случаев коронавирусной болезни (COVID -19)", - говорится в сообщении.

За сутки коронавирус подтвердили у 24 детей в возрасте от 5 месяцев до 17 лет и у 193 взрослых. Из них 23 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные 194 человека находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).