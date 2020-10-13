Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ

13 октября, 2020, 12:17

Задержанной участнице Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой предлагали принять участие во встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, но она отказалась

Об этом рассказал ее адвокат Александр Пильченко в эфире "Эхо Москвы", которого цитирует TUT.by.

"Оказывается, в пятницу к Марии приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и общались с ней на эту тему, не хотела бы она пообщаться (с Лукашенко). Мария такая креативная девушка, видно, их немного напугала. Сказала: на и чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить (насилие), сейчас все в тюрьме или выдворены из страны", - сказал он.

"К тому же вы не назвались, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда люди назовут себя, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми", - добавил адвокат.

Кроме того, по словам адвоката, когда эти мужчины задали Колесниковой вопрос, как она видит свое будущее, она сказала, что видит по-разному: или пять лет заключения - до новых выборов, или полтора года - потому что столько в Беларуси сидят политзаключенные, или все изменится в любую секунду.

Напомним, в субботу 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

После этого члену инициативной группы Виктору Бабарыко, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору IТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения, они вышли на свободу.

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