 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирКолесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ

Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ


фото: reuters
Задержанной участнице Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой предлагали принять участие во встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, но она отказалась

Об этом рассказал ее адвокат Александр Пильченко в эфире "Эхо Москвы", которого цитирует TUT.by.

"Оказывается, в пятницу к Марии приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и общались с ней на эту тему, не хотела бы она пообщаться (с Лукашенко). Мария такая креативная девушка, видно, их немного напугала. Сказала: на и чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить (насилие), сейчас все в тюрьме или выдворены из страны", - сказал он.

"К тому же вы не назвались, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда люди назовут себя, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми", - добавил адвокат.

Кроме того, по словам адвоката, когда эти мужчины задали Колесниковой вопрос, как она видит свое будущее, она сказала, что видит по-разному: или пять лет заключения - до новых выборов, или полтора года - потому что столько в Беларуси сидят политзаключенные, или все изменится в любую секунду.

Напомним, в субботу 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

После этого члену инициативной группы Виктору Бабарыко, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору IТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения, они вышли на свободу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать