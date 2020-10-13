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Espreso.tvОбществоКандидата в Киевсовет от "Демсокиры" вызвали на допрос в ГБР в деле строительства общежитий для армии

Кандидата в Киевсовет от "Демсокиры" вызвали на допрос в ГБР в деле строительства общежитий для армии


фото: rbc.ua
Кандидата от партии "Демократическая Сокира", волонтера Дарью Недозим вызвали на допрос в ГБР по делу "184 общежитий" для армии

Об этом кандидат от партии "Демсокира" Дарья Недозим заявила в видеообращении на Facebook.

"Только что я вышла с допроса ГБР. Сегодня 13 октября, до местных выборов осталось всего 11 дней. Дело вот в чем: несколько лет я работала волонтером в группе "184 общежития". Мы строили жилье для военных, чтобы они переехали из старых холодных казарм на 200 человек с железными двухэтажными кроватями в современные общежития ", - рассказала Недозим.

По ее словам, после прошлых выборов в 2019 году проект был закрыт и полтора года о нем ничего не слышали.

"Именно сейчас, в разгар предвыборной гонки, мы получили повестку на допрос", - отметила волонтер.

 

"Это бессмысленное, высосанное из пальца политическое дело, попытка в очередной раз нажать на партию патриотического направления. Бессмысленно искать в ней хотя бы какой-то смысл, кроме попытки давления на оппозицию", - заявил в комментарии Эспрессо лидер "Демсокиры", первый номер в списке партии в Киевсовет, Юрий Гудименко.

  • Напомним, "Демократическая Сокира" заявила, что в ночь с 26 на 27 сентября 2020 года Киевская городская территориальная избирательная комиссия приняла незаконное решение и не зарегистрировала список кандидатов в Киевгорсовет от партии
  • 30 сентября Окружной административный суд города Киева не допустил политическую партию "Демократическая Сокира" к участию в местных выборах в Киеве, встав на сторону теризбиркома.
  • Через 2 дня, 2 октября партия выиграла апелляцию и была допущена на выборы в Киевсовет.

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