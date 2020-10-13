Кабмин вдвое увеличил доплаты военнослужащим и медикам, вовлеченным в борьбу с COVID-19

13 октября, 2020, 19:41

Кабинет министров Украины увеличил доплаты военнослужащим, медикам и другим работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Telegram .

Кабинет министров во время заседания 13 октября принял решение об увеличении заработной платы военнослужащим, медицинским и другим работникам, непосредственно занятые на работах по ликвидации коронавируса.

"Цифры "2701125,3" и "2249861" заменят "4680183,3" и "4228919", говорится в постановлении. Принято с доработкой в трехдневный срок", - отметил Гончаренко.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам в сентябре и октябре.

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