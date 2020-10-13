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Espreso.tvСпортГотов заразиться коронавирусом, чтобы порадовать фанатов, - чемпион мира по боксу

Готов заразиться коронавирусом, чтобы порадовать фанатов, - чемпион мира по боксу


фото: Getty Images
Чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис заявил, что готов заразиться коронавирусом, чтобы доставить удовольствие фанатам

Об этом сообщает TMZ Sports .

Также боксер заявил, что не будет переживать, если заразится во время поединка с чемпионом WBA в полулегком весе (до 59 кг) Лео Санта Крусом.

"Я говорю только за себя - я согласен даже заразиться, чтобы доставить удовольствие зрителям. Если я пойму, что заболел во время поединка, я не буду особенно переживать, зная, что это произошло не просто так", - сказал американец.

 

Джервонта Дэвис является обладателем титула регулярного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

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