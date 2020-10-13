Гончаренко требует у Зеленского, чтобы среди пяти вопросов на "опросе" был о доверии к нему
Об этом народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко написал в Telegram.
Гончаренко заявил, что подал официальное ходатайство к президенту Владимиру Зеленскому.
Читайте также: Это явка с повинной преступника, который анонсирует узурпацию власти, - Вятрович о "5 вопросах Зеленского"
"Доверяете ли вы Владимиру Александровичу Зеленскому и хотите ли, чтобы он и дальше оставался президентом Украины?" - говорится в вопросе, который нардеп требует включить в опрос, анонсированный Зеленским во вторник, 13 октября.
Читайте также: В ОПУ прокомментировали "5 вопросов Зеленского": "Содержание политики в государстве должен определять народ"
"В отличие от президента я не вижу смысла тянуть интригу и считаю, что украинцы должны знать, о чем их будут спрашивать. Устраивать реалити-шоу и манипулировать на таком уровне - это, очевидно, не то, чем должно заниматься первое лицо страны", - прокомментировал политик.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры