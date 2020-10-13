Гончаренко требует у Зеленского, чтобы среди пяти вопросов на "опросе" был о доверии к нему

13 октября, 2020, 14:00

13 октября нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко написал депутатское обращение президенту о включении вопроса о его отставке в "5 вопросов Зеленского"

Об этом народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко написал в Telegram.

Гончаренко заявил, что подал официальное ходатайство к президенту Владимиру Зеленскому.

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"Доверяете ли вы Владимиру Александровичу Зеленскому и хотите ли, чтобы он и дальше оставался президентом Украины?" - говорится в вопросе, который нардеп требует включить в опрос, анонсированный Зеленским во вторник, 13 октября.

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"В отличие от президента я не вижу смысла тянуть интригу и считаю, что украинцы должны знать, о чем их будут спрашивать. Устраивать реалити-шоу и манипулировать на таком уровне - это, очевидно, не то, чем должно заниматься первое лицо страны", - прокомментировал политик.

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